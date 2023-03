Farcienne: un parapentiste piégé par une rafale de vent

Samedi, cependant, un coup de vent a fait rater l’atterrissage d’un des parapentistes. Le souffle s’est brutalement engouffré dans sa voile, ce qui l’a renvoyé haut dans les airs et déporté au-dessus d’un bois où il s’est écrasé. Sans trop de gravité puisque l’infortuné parapentiste a pu appeler les secours à l’aide de son téléphone mobile. Arrivés à Farciennes, route de la Basse-Sambre, les pompiers ont dû progresser à travers bois et prairies sur une distance de 300 à 400 mètres. Ils ont pu décrocher la victime de sa fâcheuse position suspendue. Se plaignant de douleurs au dos et aux jambes, il a été transporté dans une civière à coquille et évacué vers un hôpital de la région.