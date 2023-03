Farciennes: un Centre culturel dynamique pour une commune qui ne cesse de se redresser

Trop longtemps réduite aux faits divers et aux statistiques socio-économiques difficiles, Farciennes ne cesse de se redresser. Pour la directrice Patricia Giargeri, en poste depuis sept ans, c’est une évidence: "Le simple fait qu’il y ait un Centre culturel actif, sur notre territoire, c’est déjà un signe positif en soi" . Tout en reconnaissant le soutien important de l’autorité communale, elle analyse rapidement: " Notre territoire et notre population sont très polyculturels, il faut évidemment y voir, et en faire, une vraie richesse. Pour moi, l’histoire industrielle de notre commune, c’est aussi un levier important. Farciennes, quoi qu’on en dise, a une âme" . Le nerf de la guerre reste au cœur de l’action collective et citoyenne du Centre culturel. Patricia Giargeri garde une conviction: "Permettre l’accès la Culture à toutes et tous, dans la conjoncture actuelle, ça compte énormément !" .