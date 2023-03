Farciennes: Battre tambours pour la Paix revient ce 21 mars avec plus de 400 écoliers sur la Grand'Place

Après l’impact causé par la pandémie de coronavirus, une édition en mars 2020 entièrement en ligne et une édition en mars 2021 dans les classes sans rassemblement public, Battre Tambours était revenu quasiment à la normale, l’an dernier. "En 2020, nous aurions dû rassembler plus de 1000 enfants, se remémore la directrice du Centre Culturel, Patricia Giargeri. La reprise a été un peu plus difficile, il y aura tout de même plus de 400 enfants, sur la Grand’Place, cette année". Avec quelques changements notables: habituellement disposés en arc-de-cercle face au bâtiment du Centre culturel, les enfants seront désormais alignés dans le sens de la longueur de la Grand’Place, et l’animateur Éric Dubray, qui leur donnera le rythme, sera installé sur une estrade. "Surtout, nous accueillerons de nouvelles écoles. Au-delà de tous les établissements farciennois, nous recevrons une délégation de Saint-Exupéry, à Leernes, et, pour la toute première fois, des jeunes des classes secondaires de Sainte-Marie, à Châtelineau".

De plus, et nonobstant la clémence de la météo en ce 21 mars, la Grand’Place, en tout cas sur son tronçon où les tambours battront, devrait être décorée de petites colombes en papier. C’est également une nouveauté qui a permis aux enfants de se mobiliser en amont du grand rassemblement: "C’est également une première, conclut Justine Parlagreco. Nous avons décliné ces colombes en trois niveaux: les plus petits ont reçu des patrons à découper et à colorier ; les plus grands, ont eu un bricolage, avec des ailes à coller sur leurs colombes ; les tout grands, enfin, ont réalisé des origamis".

Le rassemblement est ouvert à tous les spectateurs, dès 10 heures, sur la Grand’Place, ce mardi 21 mars.