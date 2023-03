Farciennes: scène ouverte en honneur aux femmes artistes, ce vendredi soir, 10 mars, au Centre culturel

L’appel aux talents avait été lancé plus tôt cette année, il a suscité bien des réponses, c’est finalement un panel d’un peu plus de dix artistes qui sera proposé aux spectateurs, dès 19 h, ouverture des portes à 18 h.

Cette grande soirée composée, intitulée, comme il se doit, La scène est à toi ! Les femmes à l’honneur, permettra de découvrir certains talents et d’en confirmer d’autres. Ce sera le cas de la jeune chanteuse Margot, âgée de 16 ans, qui va vivre ici sa première expérience devant public mais aussi de La Belge Maléfique qui, déjà populaire sur les réseaux sociaux, va présenter ses sketches en live. L’accès au spectacle est totalement libre et gratuit. Les autres artistes à l’affiche incluent la chanteuse Diane Dumont, le groupe de danse et cheerleading The Mob, l’auteure-compositrice-interprète Amayi ou, encore, le groupe de danse mené par Aurore Duchene.