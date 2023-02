Farciennes: un compost de quartier est en projet

Il y a une maxime moderne, populaire, qui affirme que seul, on va plus vite mais qu’ensemble, on va plus loin. La devise même du Royaume rappelle d’ailleurs que l’union fait la force. Forte de ce bon sens établi, la Commune de Farciennes a décidé de se lancer dans un projet inédit: la création d’un compost de quartier. Comme son nom l’indique, il s’agira de mettre en place un projet pilote, avec un bac à compost accessible aux habitants du quartier défini pour cette belle expérience collective.