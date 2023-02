Farciennes: la zone PME se termine, place au quartier résidentiel

Le projet avait été rendu public en 2017. À l’époque, les entreprises de construction Wanty et Vandezande avaient présenté conjointement leur projet farciennois, dénommé "Vivre et travailler en harmonie". Mais les déboires de la seconde avaient amené la solide société binchoise à reprendre seule ce projet estimé alors à 50 millions€.

Moins de six années plus tard, la zone prévue pour les entreprises affiche complet. "Les terrains disponibles sont commercialisés à 100%, indique Nicolas Bughin, responsable de la communication de Wanty. Cette partie du projet est bouclée."

Casu Motos avait été la première à occuper un terrain. Deux concessions, Yamaha et Honda, ont été construites, sur une surface totale de plus de 1 900 m2. Installée jusque-là de l’autre côté de la rue de Fleurus, Alumatic vient d’inaugurer à Fontenelle son nouveau bâtiment qui occupe plus de 4 300 m2. Elite Service, un grossiste en jouets, a aussi trouvé place sur une surface de près de 2 900 m2, son bâtiment étant déjà opérationnel. Le projet suivant, en train de se concrétiser, est celui de Deschacht Plastics, fournisseur de matériaux de construction, sur quelque 2 600 m2.

Le plus gros dossier…

Deux entreprises prendront encore place sur l’espace prévu, leurs dossiers sont en cours de préparation. Ce que l’on en sait, c’est que l’un des deux sera l’occupant le plus gourmand en place de la zone, et pour cause: une grande marque automobile entend y développer un projet d’envergure, le site farciennois devenant ainsi le plus grand pôle de la marque en Wallonie. Pour en connaître le nom, il faudra encore patienter.

Alors que la phase PME du projet touche à sa fin, le groupe Wanty se réjouit de son aboutissement. Bien sûr parce qu’elle voit à présent le début du retour sur son investissement, réalisé uniquement sur ses propres fonds. Mais aussi parce que le chantier est "emblématique". "On contrôle tout, de A à Z: terrassement, voirie, impétrants (fibre optique comprise), construction des bâtiments. Nous sommes le seul interlocuteur des entreprises, et on gagne ainsi en efficience. Fontenelle est une carte de visite qui montre la réalisation globale", commente Nicolas Bughin.

La deuxième phase pouvait dès lors commencer. Le 13 février dernier, l’enquête publique relative au futur quartier résidentiel a débuté, pour s’achever le 15 mars. Elle porte sur la construction de 50 logements unifamiliaux et 130 appartements ainsi que la voirie, en trois phases.

Du côté de la commune, on se réjouit du projet: "Ce sera un vrai quartier, de qualité, avec une mixité puisqu’il y aura des habitations à 4, 3 et 2 façades, des appartements", précise Julien Fanuel, chef de cabinet du député européen bourgmestre, Hugues Bayet. Dans une commune où le bâti est assez ancien, proposer autant de logements neufs est appréciable, qui plus est dans une zone donnant vers le bois de Soleilmont.

Un plan aussi vaste nécessite quelques précautions pour éviter les nuisances aux habitants déjà installés. "Une zone tampon de 50 mètres sépare les premières habitations du Wainage des futures constructions", illustre le chef cab’, qui rappelle qu’on se trouve de toute façon en zone constructible. Au mieux, le permis pourrait être délivré pour l’été et le premier coup de pelle donné à l’automne, pour un début de commercialisation en 2024.