L'auteur de la prise d'otages de Farciennes mis sous mandat d'arrêt

L'homme originaire de Gilly a été intercepté à 18h20 jeudi, par les forces de l'ordre alors qu'il s'était introduit dans l'école vers 17h20 et qu'il avait pris en otages une classe d'ambulanciers, des personnes majeures, de l'établissement.

Plusieurs zones de polices sont venus en renfort, dont celles de Aiseau-Presles, Châtelet, Binche, des Trieux, Brunaut et les unités spéciales de Charleroi. Il est sorti de lui-même accompagné de la professeure et de deux élèves. D'après les autorités, il était dans un état second.

Face aux injonctions de la police, il s'est rapidement mis au sol et a été arrêté. Personne n'a été blessé, mais certains ont été choqué et ont bénéficié d'un soutien psychologique mis en place par la commune de Farciennes, avait expliqué le bourgmestre Hugues Bayet.

L'individu sous mandat d'arrêt risque entre 20 et 30 ans de prison. Les services de police avaient déjà eu affaire à lui en 2021, pour des faits de rébellion, d'outrage et de port d'arme.