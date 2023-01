Pour la prise d’otage à Farciennes, le jeune de 22 ans risque “20 à 30 ans de prison”

”La police locale d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes se sont immédiatement déployés sur place, avec un renfort de Binche, des Trieux et de la zone Brunau, ainsi que des Unités Spéciales de Charleroi”, indique Vincent Fiasse, le procureur du Roi au parquet de Charleroi, lors d’un point presse vendredi matin.

Prise d'otage à Farciennes : un homme armé retranché dans une école avec une professeure et 5 élèves

”Les étudiants que le jeune homme a pris en otage sont des futurs ambulanciers, majeurs”, précise-t-il. “Il a demandé aux étudiants et au professeur de déposer leur GSM au fond de la classe. Son but était de récupérer une grosse somme d’argent, que lui devait un étudiant ou un ancien étudiant de l’établissement, et il voulait avoir un contact avec cette personne. Il s’est ensuite déplacé dans l’école avec deux étudiants et l’enseignant, avant de sortir de son propre chef et se rendre à la police sans protester, en se mettant au sol dès qu’il en a reçu l’injonction.” Il était alors 18h45.

Un homme retranché dans le CEFA de Farciennes, le jeudi 26 janvier 2023. ©FVH

L’arme qu’il portait s’est alors avérée factice. Il s’agit d’un révolver d’alarme, servant à tirer des balles à blanc, incapable de faire des dégâts. Mais elle ressemble comme deux gouttes d’eau à une vraie arme. “Son attitude lors de l’interpellation laisse à penser qu’il était sous influence, de drogue ou d’alcool, ou qu’il souffre de quelque chose sur le plan psychologique”, indique encore Vincent Fiasse. “Il est pour l’instant hospitalisé en raison de ces troubles psychologiques, et il devrait être entendu prochainement par la justice. Heureusement, même si les victimes sont légitimement choquées, elles ne souffrent d’aucune blessure physique.”

L’homme, âgé de 22 ans, est connu de la police et de la justice. Il a été condamné en 2021 pour rébellion, outrage et port d’arme. Il est originaire de la région de Charleroi. Un dossier de “prise d’otage” a été mis à l’instruction, des faits qui peuvent être punis de “20 à 30 ans de prison”, précise le parquet de Charleroi, mais il faut y ajouter des circonstances aggravantes (le port d’arme, par exemple) et soustraire des circonstances atténuantes (s’être rendu de son propre chef, par exemple).