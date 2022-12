Farciennes: des animations djembé pour partager l'esprit de Noël

C’est l’animateur musical Éric Dubray qui a pris en main ces sessions d’initiations au djembé et à l’art du rythme. On pourrait presque parler d’une mini-tournée puisque ces animations ont été données en six endroits différents, pendant deux jours. Mardi 20 décembre, les djembés ont résonné en la maison de repos Le Centenaire, à Châtelet mais aussi au sein de l’école de Waloupi et dans les locaux de l’ASBL "Siloé". Jeudi 22 décembre, enfin, les arrêts musicaux se sont vécus au Centre culturel de Farciennes, avec InserSambre, puis à la maison de repos Le Phalanstère, à Farciennes, et, enfin, à l’école de La Marelle.