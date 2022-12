Farciennes: une nouvelle liaison entre l'Écopôle et le RAVeL

Au prochain PIC, c’est la seconde partie de la rue du Wainage qui sera inscrite. Ce projet est estimé à 1 950 000 €, en ce compris les frais d’études. Le subside wallon espéré est évalué à 800 000 €.

"Un important pan de ce futur chantier concerne notamment la mise au gabarit de la voirie pour y faire la part belle à la mobilité douce. Nous pourrons donc bénéficier d’un soutien supplémentaire de 400 000 euros pour ce faire", relève Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre Hugues Bayet.

Liaison supplémentaire entre RAVeL et Ecopôle

Un autre investissement en matière de mobilité douce sera également réalisé dans le cadre de ce futur plan d’investissement communal. Il s’agira de créer une liaison supplémentaire entre l’Ecopôle et le RAVeL pour les vélos et les piétons vers le centre-ville farciennois.

"Comme on le sait, l’Ecopôle va drainer un grand nombre de travailleurs. Un des enjeux est que la Commune puisse capter les effets indirects de ce déploiement en incitant les futurs usagers à se rendre sur la Grand-Place de Farciennes et ses alentours pour consommer dans les commerces locaux", ajoute Julien Fanuel. Le calcul est simple: plus les connexions entre l’Ecopôle et le RAVeL seront optimales, plus il y aura de possibilités pour les travailleurs de l’Ecopôle de se rendre en centre-ville, sans pour autant utiliser leur véhicule.

Enfin, la Commune annonce la réalisation d’un nouvel égouttage au quartier du Monciat pour un montant de 150 000 euros. De quoi rassurer les riverains en cas de fortes pluies.

Le CPAS a intensifié son soutien

Le CPAS de Farciennes poursuit sa redynamisation en présentant un budget 2023 à l’équilibre malgré un contexte particulièrement compliqué. L’année 2022 a été marquée, comme les années précédentes, par les effets des multiples crises sur les plus fragiles, obligeant le CPAS à intensifier son soutien face à la multiplication et la diversification des demandes. Plus de 4 500 demandes de citoyens ont été prises en compte par les services sociaux.

"Face aux difficultés croissantes, nos services ont renforcé l’accompagnement des bénéficiaires via l’organisation de nombreuses activités en matière de logement, d’énergie ou de gestion budgétaire. Ils ont également amplifié leur travail de soutien dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle", indique Benjamin Scandella, président du CPAS.