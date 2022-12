Farciennes : l'Asfca félicite les apiculteurs locaux

Chaque année, l’Afsca sélectionne une vingtaine d’apiculteurs afin de procéder au suivi hygiénique des ruches et des abeilles, pour garantir une production de miel correcte et, de manière corollaire, contrôler l’environnement des ruchers. Cette session 2022 a inclus les ruchers de Pironchamps et du Bois Monard, supervisés par l’apiculteur Gregory Lambotte. " Et les résultats sont très bons ! " , se réjouit-on, du côté de l’autorité communale farciennoise. Les nombreuses molécules testées, incluant des composants de pesticides, fongicides et herbicides, sont toutes en deçà des normes réglementaires et des valeurs de tolérance.