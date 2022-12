À Farciennes, une église à la pointe de la transition

Cette grande exposition est visible gratuitement, jusqu’au 15 janvier 2023, aux heures d’accès de l’église, soit les lundis de 10 heures à midi, les mardis de 17h à 20 h 30, les jeudis de 14 h 30 à 17h et les dimanches de 10h à 13 h. L’exposition peut aussi se visiter à la demande, en convenant d’un rendez-vous avec Patricia Tsavdaroglou, au 0479 20 65 19.

D’abord le LED, ensuite les panneaux solaires

Cette visite peut aussi, si pas surtout, permettre de redécouvrir l’église de l’Assomption, qui célèbre ses 185 ans cette année, mais garde le regard bien plus fixé vers l’avenir que vers le passé. Patricia Tsavdaroglou le résume: "Nous sommes une paroisse 2.0 avec une fabrique d’église très dynamique, où chacun met ses capacités et compétences au service de la collectivité. C’est ainsi que notre église est connectée à Internet et que notre messe est retransmise tous les dimanches, dès 10 h 45, sur notre page Facebook."

Au-delà, tout l’éclairage de l’église a été remplacé par du LED et, à terme, la paroisse veut transformer le chauffage et l’électricité des lieux: "Nous avons le projet d’installer des panneaux solaires et une pompe à chaleur. Cela prendra du temps, ne serait-ce qu’à cause des marchés publics à respecter. Mais l’idée fait son chemin. Nul doute que nous deviendrons la première église du Pays de Charleroi, si pas de Wallonie, à être équipée de la sorte", conclut Patricia Tsavdaroglou.