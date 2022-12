Un concours photo sur la Grand'Place de Farciennes

C’est une exigence, bien compréhensible, de ce concours: il n’est ouvert qu’aux citoyennes et citoyens domiciliés sur le territoire farciennois. Pour coller au contexte de ce mois de décembre, les photos soumises au concours doivent répondre à deux critères précis: elles doivent avoir été prises sur la Grand’Place de Farciennes et au moins l’une des personnes visibles sur le cliché doit porter un accessoire qui évoque Noël et les fêtes.

C’est un tirage au sort qui permettra d’établir la liste des trois photos lauréates. Chaque lauréat sera averti par courriel, il pourra venir retirer son prix au sein des locaux du PCS, à la rue Bolle. De plus, les photos seront publiées dans le magazine communal Farciennes bouge, du premier trimestre 2023.