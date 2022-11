Le centre culturel résiste à la propagande, dès samedi

"Cette exposition prend principalement la forme de panneaux informatifs, dont le contenu n’est pas accessible à tous les âges", avoue-t-on, du côté du centre culturel de Farciennes. Tandis que le montage de l’exposition est toujours en cours, pour un vernissage ce vendredi 2 décembre, à partir de 18 h, l’équipe du centre culturel confirme: "La volonté d’accueillir cette exposition dans nos murs fait suite à une initiative d’enseignantes du secondaire, qui y viendront avec leurs élèves pour des visites guidées".

Concrètement, "Résister à la propagande de guerre" est recommandée à partir de 16 ans, "ne serait-ce qu’à cause de la réflexion compliquée qui sera nourrie par l’exposition, après la visite, encore plus que par le contenu et les images de l’exposition". Articulée autour du livre d’Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre, qui décode les dix principes récurrents des messages belliqueux, l’exposition aborde les procédés et ressorts de la propagande, afin de mobiliser les soldats mais aussi de diriger l’opinion publique. Le panorama couvert par l’expo démarre en 14-18 et évoque aussi les conflits actuels.

Le rendez-vous fera également l’objet d’animations encadrées par les équipes de la Province de Hainaut ; ce sera le lundi 5 décembre et le jeudi 8 décembre, participation sur réservations au 071/38 35 33. Au-delà, l’exposition est libre d’accès, aux heures d’ouverture du centre culturel, sis Grand’Place, à Farciennes. Elle reprendra la route en date du vendredi 9 décembre.