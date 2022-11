La technologie en marche, face à la fracture

Farciennes s’apprête à effectuer un nouveau pas dans l’avancée numérique. Le réseau Internet est évidemment de plus en plus présent dans nos vies et, au-delà de l’aspect désormais indispensable, voire de droit basique, à être connecté, les connexions actuelles qui alimentent les foyers seront bientôt obsolètes. Dans quelques années, tout au plus, la fibre optique aura pris le relais du réseau filaire afin de permettre à tout un chacun – particulier, entreprise, secteur public – de se connecter via l’opérateur de son choix à un Internet stable et, surtout, ultrarapide.