Farciennes : on a testé le nouveau parcours Totemus entre découvertes patrimoniales et gustatives (photos)

"L’itinéraire, le contenu du jeu (anecdotes, choix des lieux et des énigmes, etc.) a été élaboré en collaboration avec Totemus et la commune, ainsi que l’association de promotion du patrimoine local Farciennes + ", indique la directrice de la MT Valérie Demanet. Disponible depuis le 14 octobre, le produit a attiré 80 équipes en deux semaines, pour un total de 239 participants.

Il faut bien l’avouer: Farciennes n’est pas la destination d’excursion à laquelle on pense de prime abord. Mais cette promenade d’une durée d’environ 2 heures réserve de belles surprises à qui accepte de jouer le jeu. Nous l’avons testée avec la directrice de la Maison du Tourisme Valérie Demanet et Sandra Noé, chargée de projets.

1. Pour le départ, rendez-vous dans le parking du vieux château au fond de la rue Jules Maltaux à Farciennes. Activez l’application Totemus téléchargeable gratuitement et… lancez-vous ! Une première énigme vous attend en façade de la tour droite du château. Attention: l’histoire confine à la légende. Au XIXe siècle, cinq cercueils encloués à hauteur du cœur des défunts ont été exhumés d’une chapelle. Des vampires ? En période d’Halloween, on ne peut pas mieux démarrer une aventure…

Le départ du parcours se donne sur le parking du vieux château, entre histoire et légendes. ©ÉDA - Didier Albin

2. La balade nous emmène vers l’église communale à cinq cents mètres de là. En route, on aperçoit un chameau en semi-liberté: ce ne sont pas les effets du réchauffement climatique, mais un pensionnaire de la ménagerie du cirque Braytony, en représentation pour quelques jours. Une fois devant l’église, une seconde épreuve d’observation met notre groupe au défi. Valérie et Sandra ne tardent pas à repérer l’indice. Direction ensuite vers la place communale…

Sur la place de Farciennes, le bâtiment de l'ancienne maison communale figure sur l'itinéraire de la chasse. ©ÉDA - Didier Albin

3. Art nouveau, façades néo-classiques, street art au hall sportif, terrils et sentiers de traverse: la promenade alterne les paysages bucoliques et le décor urbain. L’occasion de se laisser séduire par Farciennes. Plus loin, on verra l’œuvre d’art de Jef Lambeaux, avant de traverser le parc pour revenir vers l’étang du château où des pêcheurs se livrent à leur sport favori. Sur le trajet, il y a plein d’énigmes à résoudre, de codes à déchiffrer, de messages cachés à décrypter. À la portée de tous !

Le street art s'invite dans la balade qui monte vers le quartier du Louât. ©ÉDA - Didier Albin

4. On a adoré l’expérience qui favorise les rencontres et offre à chaque groupe l’opportunité d’évoluer à son rythme, sans pression. Seul bémol: des petites imprécisions d’itinéraire et de géolocalisation qui peuvent éloigner légèrement les participants. La MT fera passer le mot à Totemus pour améliorer l’expérience… qui se prolonge par des découvertes gustatives une fois le totem obtenu.

Des artisans et des produits à découvrir

Après l’effort, le réconfort. Farciennes est généreuse de ce point de vue. On ne quitte pas la plus petite commune du Hainaut en superficie sans avoir goûté à quelques-unes de ses spécialités. Et à l’hospitalité de ses artisans.

Dans la rue Albert Ier, la boulangerie Rizzi-Colle chouchoute ses clients depuis 45 ans. On peut s’y procurer la Farciennoise, une blonde locale brassée à La Manufacture Urbaine et produite à partir d’une recette de la confrérie du Marquisat, chargée de la promotion du patrimoine local.

Dans la rue Albert Ier, la boulangerie Rizzi Colle propose des produits locaux. ©ÉDA - Didier Albin

C’est là aussi que l’on trouve le miel du Rucher du Louât, élaboré par l’un des deux apiculteurs du cru -Gregory Lambotte. Maryse qui accueille les clients vous vantera les qualités de ces produits.

Tant qu’à faire, cédez à la tentation de sa tarte au riz maison, une tuerie !

Si vous êtes d’humeur gourmande et sucrée, faites un crochet chez Oldies Chocolates, une boutique de vente de pralines artisanales, douceurs, cafés et alcools installée au n° 54 de la rue du Campinaire.

Bienvenue chez Oldies chocolates: l'échevine du Tourisme de Farciennes en compagnie des responsables de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. ©ÉDA - Didier Albin

L’échevine du Tourisme et du développement économique Ophélie Duchenne nous y attend au salon de dégustation où l’on peut savourer un vrai chocolat chaud ou un jus de fruit artisanal. Maïté Decoster vient d’ouvrir le commerce: pour les pralines, elle a choisi un producteur de Dinant, l’atelier Ô chocolat, qui a fait son entrée en 2020 au célèbre guide Gault et Millau. Elle parle de ses produits avec amour, la manon à la crème de champagne, le carré cacao beurre salé.

Des coffrets cadeaux seront proposés à la vente pour les fêtes. "Nous sommes heureux de l’arrivée de ces commerçants", observe l’échevine. "Cela renforce notre image touristique et gourmande. C’est un atout pour attirer voire fidéliser des visiteurs !"

Infos sur www.totemus.be