Farciennes: la classe inclusive prolongée dans le secondaire

"On voulait pour notre fils, Hugo (NDLR: atteint d’hypoxie à sa naissance) , qu’il ne soit pas désocialisé, qu’il puisse s’adapter au monde, qu’il sorte du schéma traditionnel spécialisé", explique sa maman. La solution de la classe inclusive s’impose. Elle favorise autant que possible les cours en commun avec les autres enfants, avec des séances spécifiques prises en charge par un second titulaire spécialisé, selon les besoins des enfants extraordinaires.

La commune de Farciennes embraie, reste à trouver un partenaire spécialisé: la cité scolaire du Bosquet, à Auvelais, adhère avec enthousiasme. L’ASBL New Regard, quant à elle, fournit les fonds pour l’aménagement du local et la formation spécifique des enseignants. En septembre 2019, 11 enfants sont inscrits. Trois rentrées ont passé, et la présidente dresse un bilan positif: "L’expérience est bonne, tout le monde trouve sa place." Chaque partenaire remplit son rôle, mais, dit-elle, "la réussite de la classe repose sur l’équipe du Bosquet".

Accord de principe trouvé

Depuis cette rentrée, ils ne sont plus que 7 à fréquenter la classe inclusive. "Les autres ont atteint la fin du cycle primaire", justifie la maman d’Hugo. Ce qui pose la question de la suite de la scolarité de ces enfants. L’ASBL New Regard n’est pas restée les bras croisés. À l’issue d’une collaboration idéale avec Alternative 21, l’association basée à Wanfercée-Baulet annonce qu’ "une classe inclusive secondaire ouvrira en septembre 2023", un accord de principe ayant été trouvé. Pour des raisons de stratégie de communication, la présidente se limite à préciser que "l’école est située par très loin". Le nom sera dévoilé en novembre. "Ce sera la deuxième en Wallonie: il n’en existe qu’une, à Cerexhe, du côté de Liège."

Une nouvelle action de l’ASBL, et non des moindres, qui s’ajoute à bien d’autres, sports inclusifs compris. "Cette nouvelle classe nécessite des moyens supplémentaires, poursuit Coralie Bartolone Caes. Pour aménager les locaux, les meubles, le matériel et les projets pédagogiques spécifiques que nous voulons poursuivre, mais coûteux. Cette année, par exemple, il y a un projet théâtre orienté vers l’opéra, un projet ferme pédagogique." Un espace snoezelen et l’achat de matériel informatique font aussi partie des objectifs.

Dans ce contexte, le soutien d’une personnalité, sensible et engagée pour la cause des enfants, telle que David Antoine, animateur à Radio Contact, est précieux. "Ma coprésidente l’a rencontré à un événement. Il s’est immédiatement intéressé, il est venu sur place, a parlé avec les enfants, a participé à un bricolage avec eux. Et il a accepté ce rôle de parrain. " "L’association brise les barrières et, malgré sa petite taille, accomplit de grandes choses, explique David Antoine dans un communiqué. Mon objectif, c’est de mettre un grand coup de projecteur sur l’inclusion de ces enfants dans l’enseignement."