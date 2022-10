Farciennes : une "marche rose" contre le cancer du sein

La Commune de Farciennes a dès lors mis en place son propre plan: "Un courrier a été adressé à toutes les Farciennoises de plus de 50 ans, révèle l’échevin de la Santé, Benjamin Scandella, pour les inviter à passer un mammotest. Trop peu de femmes savent en effet que cet examen est gratuit dès cet âge".

De plus, en partenariat avec Think Pink dans le cadre d’Octobre Rose, la Commune organise, ce samedi 22 octobre, une grande "marche rose", qui démarrera, dès 14 heures, du rond-point de la Grand’Place. Le giratoire, pour l’occasion, sera peint en rose. Trois parcours seront balisés, selon les motivations et capacités de chacune et chacun: 2, 5 ou 10 kilomètres. "Une activité physique insuffisante accroît le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer du sein, reprend Benjamin Scandella. Marcher 10 000 pas par jour, c’est l’idéal mais ce n’est pas une obligation, chaque pas compte. Il faut surtout bouger !".