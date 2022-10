Farciennes : le projet de halte nautique n'a rien de bateau

Si un battement d’ailes de papillon au Brésil peut créer une tempête en Afrique, les travaux du canal "Seine Nord" en France vont provoquer des effets positifs sur les cours d’eau wallons. En passant au grand gabarit européen, le canal français va forcément augmenter la navigation, tant de marchandise que de plaisance, sur le réseau fluvial de la région, en ce inclus la Sambre. Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement wallon a donc lancé un appel à projet, dénommé "Développement de l’offre de l’infrastructure fluviale", qui se clôture ce 15 octobre. Au niveau des trente villes et communes de Charleroi Métropole, une étude est menée pour déterminer les endroits les plus opportuns pour créer des haltes nautiques. "Il apparaît que Farciennes est un endroit stratégique, situé à 4 heures de bateau de Namur et 3 heures de la future" marina "du centre-ville de Charleroi. Quand on sait qu’un bateau de plaisance peut naviguer maximum quatre heures, on comprend les arguments géographiques que nous pouvons faire valoir", épingle le bourgmestre Hugues Bayet.