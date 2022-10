Farciennes: Orbix séquestre le CO2 dans les blocs de béton

Jusqu’à présent, Orbix valorisait ces matières secondaires de la sidérurgie de deux façons: d’une part, les granulats, qui résistent particulièrement bien à l’abrasion, entrent dans la composition de l’asphalte des routes ; d’autre part, le sable, qui, lui, est incorporé au béton. "Mais notre souci est de donner à nos produits la meilleure valeur ajoutée", explique Baptiste Cowez, directeur technique. Particulièrement pour le sable. C’est ici qu’intervient le processus de carbonatation.

Sans rentrer dans les détails de ce processus chimique, on retiendra que c’est l’inverse du processus habituel, générateur de CO2, auquel recourent les chaufourniers, à la base de la production du ciment. Dans le cas d’Orbix, une réaction chimique se produit lorsqu’on fait réagir les sables, résultant des laitiers triés et débarrassés de leur métal, avec une source de CO2. Ce dioxyde de carbone joue alors le même rôle de liant que le ciment entrant dans la composition de blocs, pavés et briques. Cela en répondant aux mêmes normes que les matériaux classiques…

Empreinte carbone négative

On l’aura compris: le gain environnemental est énorme. Car non seulement le processus permet d’éviter la production de CO2 mais, mieux encore, de séquestrer du CO2 existant, généré dans d’autres industries. "On a calculé qu’avec la carbonatation, le CO2 est réduit de 90 kg de CO2 par tonne de blocs produits, souligne Baptiste Cowez. L’empreinte carbone est clairement négative." De plus, la production nécessite très peu d’énergie, tout en étant économe en matières premières puisque celles-ci sont des produits secondaires de la sidérurgie.

Orbix ne fabrique toutefois pas de blocs et de briques: elle a juste mis au point la technologie, probablement la plus avancée dans ce champ d’application. Si les responsables sont optimistes pour l’acceptation de ses matériaux par leurs utilisateurs, ils estiment que le défi est surtout de trouver des producteurs de matériaux et, donc, des sources de CO2, bien situés pour une production géographiquement idéale. À cet égard, un gros projet est bien avancé avec Lhoist.

Alors, la révolution est-elle en marche dans les matériaux de construction ? « En tout cas, la technologie est mature à l’échelle industrielle, mais elle est aussi rentable, particulièrement au prix de l’énergie actuellement et à celui du CO2. Cela a du sens aux plans financier et environnemental », estime le directeur technique. Peu énergivore, notamment en chaleur, Orbix ne subit pas trop le coût de l’énergie. « Cela nous inquiète plus pour nos fournisseurs de matières et, plus encore, pour nos clients… »