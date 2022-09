Farciennes : une balade au coeur de la santé

Le centre médical Chrysalide s’associera à cette balade qui servira tout à la fois de point de ralliement et de partie émergée de l’iceberg, les problématiques liées aux maladies cardiovasculaires étant nombreuses et, souvent, entremêlées.

Le député-bourgmestre Hugues Bayet le rappelle, sans joie: "En lien avec la paupérisation de notre population, on meurt plus jeune qu’ailleurs, à Farciennes. Un Farciennois vit en moyenne quatre ans de moins et la cause de ces décès est principalement liée à l’appareil cardiovasculaire." La sensibilisation et la prévention sont donc encore et toujours deux leviers que la Commune farciennoise veut activer, pour le bien-être de ses citoyennes et citoyens.

La balade démarrera du pôle santé de Pironchamps, à la rue Stilmant. Le parcours de cinq kilomètres sera rythmé par deux arrêts, l’un avec un stand de smoothies "healthy"et l’autre avec distribution d’eau, de fruits et de bons conseils liés au sommeil, à l’alimentation et à la sédentarité. Au retour de cette boucle, les médecins du centre Chrysalide proposeront un petit check-up gratuit, en contrôlant la tension et le diabète des participants, entre autres.

L’échevin de la Santé, Benjamin Scandella, est à l’initiative de cette action positive. Il commente: "Nous entretenons des contacts étroits avec le corps médical farciennois afin d’analyser ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer la santé de nos citoyens. Et le message des médecins est très clair: nous devons nous concentrer sur des actions permettant de toucher un large public aux pathologies dites classiques, qui touchent malheureusement proportionnellement plus Farciennes qu’ailleurs."