Farciennes : le Centre culturel va être rénové sur fonds européens

Contexte oblige, en cette crise énergétique qui n’a peut-être pas encore dévoilé toutes ses tragiques conséquences, les travaux programmés pour le centre culturel de Farciennes incluent l’amélioration énergétique du bâtiment. Isolation et étanchéité des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, isolation et étanchéité des murs et des dalles de sols, chauffage par réseau de chaleur, relighting en technologie LED, pose de panneaux photovoltaïques et installation d’un système de ventilation double flux sont tous au programme. Des investissements qui n’auront rien de superflu, comme l’avoue le bourgmestre Hugues Bayet:"Notre centre culturel est situé dans le cœur névralgique de la commune, sur la Grand’Place. C’est un bâtiment qui date des années 1970, qui a été acquis par la Commune en 1995 mais qui n’a jamais pu bénéficier de réels investissements, faute de moyens".