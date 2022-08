Farciennes : fin d'été chargée pour le centre culturel

La cavalcade s’articule autour de son traditionnel cortège, de groupes de musique, de numéros de cirque et d’animations (départ à 15h et rondeau vers 18h sur la Grand-Place). C’est l’un des moments festifs de l’année. Les ateliers sont accessibles à tous au prix d’un euro par semaine à partir de ce lundi et jusqu’au vendredi 26, sur inscription préalable à l’AMO Visa Jeunes (Tel: 071/85.21.77).

Outre l’apprentissage des rythmes et de la musique, les participants seront guidés dans des travaux de couture et de création d’accessoires à l’aide de techniques pluridisciplinaires telles que la peinture marbrée, peinture avec bulles de savon, collage papier et carton, etc.

Dans le cadre des estivales, le centre culturel a également programmé une "retro gaming party". Pour les amateurs de consoles, c’est l’occasion de retrouver ou découvrir les jeux vidéo qui ont fait le bonheur de plusieurs générations depuis les années 80 et 90. Plusieurs de ces consoles seront mises à disposition gratuitement: une bouffée de nostalgie en perspective. De 13 à 17h le samedi 27, les équipements seront accessibles. Un tournoi parents/enfants ou ado/enfants sera organisé dans la foulée, de 14 à 16h (inscriptions en duo, un jeune et un adulte), en collaboration avec le CRAC’S et la team Harpie. Pour découvrir l’affiche de la nouvelle saison culturelle farciennoise 2022-2023, rendez-vous le mercredi 31 octobre en soirée: spectacles, ciné-clubs, expositions, projets citoyens, ateliers, concerts, folklore, il y en aura pour tous les goûts. Présentation à 18h45, et vernissage de l’expo Défi photos à 19h30.

Infos au centre culturel, 071/38.35.33