Farciennes: des kits solaires offerts aux enfants

Chacun a dès lors reçu un sac, contenant une casquette, une paire de lunettes de soleil, une gourde et une crème solaire. Les animateurs qui les encadrent s’assurent que ce matériel soit bien utilisé lors des jours ensoleillés. Le président du CPAS farciennois, également en charge de la santé, Benjamin Scandella, conclut: »Il est extrêmement important que les enfants adoptent les bons réflexes dès le plus jeune âge face aux dangers du soleil. D’autant plus que les experts du climat prédisent que les phénomènes que nous connaissons vont s’intensifier. »