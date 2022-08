Le concours de façades fleuries de Farciennes est lancé

Le bourgmestre Hugues Bayet, qui travaille, depuis des années, avec toute son équipe d’échevins à transformer l’image de Farciennes à l’extérieur mais aussi auprès de ses propres concitoyens, résume:"L’objectif est de retrouver une commune où il fait bon vivre et qui est attractive aussi bien pour les Farciennois que pour les autres". Pour toute superficielle qu’elle puisse paraître, une opération telle qu’un concours de façades fleuries va bien évidemment aller dans ce sens."L’idée est d’égayer la commune et de véhiculer une image positive de celle-ci, au travers des façades fleuries et décorées par les habitants", conclut, sur ce point, le bourgmestre.