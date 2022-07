Farciennes: une motion pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution

Concrètement, cette motion stipule que les articles 11bis, 22 et 23 de la Constitution belge soient mobilisés afin de mettre en place un rempart constitutionnel qui protège et garantisse le droit à l’IVG et la liberté fondamentale des femmes à disposer de leurs corps. La motion demande aussi, assez rapidement, la réunion d’experts et de spécialistes de la Constitution belge afin d’identifier les meilleurs moyens pour ancrer cette liberté fondamentale dans le quotidien des Belges.

Au-delà, les élus farciennois inscrivent également dans cette motion la volonté de mener des réflexions plus globales, afin que l’avortement soit abordé dans un contexte sociétal le plus large possible, incluant la santé publique, l’éducation sexuelle et le droit à la contraception. L’échevine de l’Égalité des Chances, Ophélie Duchenne, avait présenté cette motion lors de la séance du Conseil communal de ce lundi soir. Elle insiste: "Il faut également sensibiliser les jeunes citoyens et citoyennes à travers l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, de manière généralisée et effective, au sein de tous nos établissements scolaires, grâce à l’intervention d’acteurs spécifiques externes, tels que les équipes des Centres de planning familial" . Elle poursuit, pour conclure: "L’idée est de permettre à chacune et chacun de réaliser des choix éclairés et de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses de l’autre" .