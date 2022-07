Farciennes: une aide administrative pour le chèque mazout

À Farciennes, où la fracture numérique reste également une réalité avec laquelle composer, l’autorité communale a décidé d’agir: "Même si le site du SPF ne semble plus poser de problème d’accès, nous avons été interpellés par plusieurs citoyens qui manquaient d’informations et de ressources pour obtenir le chèque mazout. Et ce sont souvent celles et ceux qui ont le plus besoin de ce coup de pouce financier qui se trouvent le plus démunis dans cette situation" , analyse le bourgmestre Hugues Bayet. Malgré le contexte estival, malgré les autres tâches que l’administration communale doit déjà accomplir, le guichet social farciennois est accessible à tout citoyen de la petite commune sambrienne, qui aurait besoin d’aide pour remplir et introduire son formulaire de demande du chèque mazout. Il suffit, pour cela, de téléphoner au 07124 00 80, chaque jour de la semaine, entre 8 heures et 17 heures.