Avec Aiseau, improbable fusion?

Un gain de 14 millions d’euros

La conseillère a par ailleurs posé une question d’actualité relative à l’éventuelle fusion entre les communes de Farciennes et d’Aiseau-Presles. " J’ai lu comme vous les propos de Monsieur Deprez, échevin à Aiseau-Presles, dans la presse et j’ai été quelque peu surpris de ceux-ci. Il indique notamment qu’Aiseau a refusé la fusion mais je ne vois pas ce qu’il aurait pu refuser car il n’y avait aucune proposition de Farciennes ou de quelqu’un d’autre sur la table. Il n’y a même pas eu de réunions sur le sujet", a déclaré Hugues Bayet, qui précise: " Il y a bien des échanges informels comme il y en a souvent entre les bourgmestres et les directeurs généraux des communes. Et de ces discussions est ressortie la conclusion qu’on en demande tant et plus aux communes. On se rend compte que pour des communes de 11000 habitants avec la structure d’Aiseau-Presles et de Farciennes qui est assez similaire, on ne s’en sortait plus et, donc, c’est vrai que l’idée de fusionner pour combiner nos forces a été émise."

Selon Hugues Bayet, cette fusion serait intéressante à plus d’un titre. Les communes comptent le même nombre d’habitants et gèrent ensemble les logements publics Sambre & Biesme, la zone de police et le projet de l’Écopole. "Nos deux territoires sont d’ailleurs imbriqués l’un dans l’autre à tel point que parfois, ce serait plus simple que nos ouvriers communaux s’occupent d’une partie d’Aiseau-Presles et vice-versa" , a-t-il ajouté. Il estime aussi à 14 millions d’euros le gain que pourrait amener cette fusion. " La Wallonie effacerait 11 millions d’euros de dettes de la nouvelle entité. On économiserait aussi 3 millions d’euros sur la législature en frais politiques."