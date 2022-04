Farciennes: ça va flasher au Wainage!

En 2021, par exemple, plusieurs collisions étaient notamment survenues en cascade notamment en raison d’une panne des feux de signalisation."Malheureusement, comme il s’agit d’une voirie régionale, notre champ d’action est très limité. Le bureau d’étude en charge du plan de mobilité communal préconise, par exemple, l’installation d’un rond-point à cet endroit.Mais actuellement, ce n’est pas dans les plans wallons. D’autant plus que le développement des Fontenelles s’y prête", détaille Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre Hugues Bayet. Le projet des Fontenelles consiste en un développement d’une zone d’activités économiques mixtes de 30 entreprises et d’une zone résidentielle de 160 logements qui auront donc des conséquences directes sur le trafic automobile. Un rond-point permettrait donc de mieux fluidifier la circulation à cet endroit.

Le carrefour étant fréquenté quotidiennement par des milliers de conducteurs, une réflexion a dès lors été menée avec les services de Police de la zone de Châtelet pour le sécuriser.

Dans l’attente d’un aménagement structurel, la commune et la zone de police ont décidé d’installer des radars de franchissement dans le but de faire respecter les feux de signalisation dont le dépassement est l’une des principales causes d’accident. Ceux-ci seront installés aux quatre coins du carrefour et flasheront les automobilistes qui rouleront à une vitesse excessive ou qui dépasseront le feu rouge."Le Service public de Wallonie installera également des glissières de sécurité sur la RN568 dans le sens Farciennes-Fleurus et dans le sens inverse. L’occasion de rappeler aussi que la vitesse autorisée dans le sens Farciennes-Fleurus, au niveau des feux de signalisation, est de 50 km/h et qu’elle est de 70 km/h dans le sens inverse", ajoute Julien Fanuel.