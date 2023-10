Le retour de l'opération Rénov'Energie sur Aiseau-Presles et Fleurus: six réunions d'informations sont programmées

Concrètement, les citoyens peuvent demander le passage d’un expert Corénove à leur domicile, afin d’établir les aménagements à prévoir et, surtout, d’épingler toutes les demandes de primes publiques qui peuvent être introduites pour mener à bien les travaux, avec le plus de soutiens publics possibles. Simulations de financement, mise en contact avec des entreprises locales compétentes et suivi administratif et technique du dossier font également partie des services fournis par Corénove auprès des ménages.

Cinq réunions d’informations sont programmées dans les semaines qui viennent pour présenter les tenants et aboutissants de l’opération: à La Papinière, rue Monseigneur Cerfaux, à Presles, ce 9 novembre à 19 heures ; à la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, à Fleurus, ce 14 novembre à 18 heures ; lors de la journée Environnement + Énergie, au Salon Dins les Courtis, à Aiseau, ce 26 novembre, à partir de 13 heures (lire aussi ci-dessous) ; à l’académie René Borremans, rue Lefebvre, à Fleurus, le 30 novembre, à 19 heures et, enfin, par visioconférence, le 6 décembre, à 19 heures. Pour cette dernière réunion en distanciel, il est impératif de s’inscrire via un formulaire en ligne, à l’adresse https ://inscription.corenove.be. Pour les autres rendez-vous, les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 0493/36 42 61.