Aiseau-Presles: la deuxième Journée Environnement+Energie aura lieu au Salon communal, ce 26 novembre

De 13 heures à 14 heures, un spectacle familial, Graine de curieux, permettra d’aborder ces thématiques aussi avec les plus jeunes. De 13 h 30 à 16 heures, des animations traiteront plus précisément des économies d’énergie, des économies d’eau et du confort et bien-être au sein de l’habitation. De 14 heures à 16 heures, plusieurs ateliers seront accessibles, mais il vaut mieux avoir réservé sa participation au préalable: il y aura un atelier "zéro déchet" ainsi qu’un atelier "vélo". Sur le coup de 15 heures, ce sera l’un des grands moments de la journée, avec le début de la distribution d’arbres à replanter. Cette grande journée sera aussi l’occasion de rappeler que l’opération Rénov’Énergie est relancée, avec la Ville de Fleurus et Corénove.

Les inscriptions pour les ateliers et les animations s’effectuent via le courriel evenements@aiseau-presles.be.