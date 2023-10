Aiseau-Presles: la fête d'Halloween pour les moins de 12 ans, ce sera Dins Les Courtis, ce 28 octobre, dès 14 heures

Pour d’évidentes raisons de logistique et de sécurité, la participation à cette fête d’Halloween ne se fait que sur réservation, préalable et obligatoire, au 071/26 06 85 ou par courriel à a.lascala@aiseau-presles.be. Le service AME (Animation, médiation, éducation) de la Commune est à la manœuvre, avec les partenariats actifs de l’association TAO, le comité de la Cité Solaire, le comité féerique de Pont-de-Loup et de nombreux bénévoles. Tous seront mobilisés pour la réussite de l’événement et le bonheur des petits monstres. Chasse aux bonbons, concours de déguisements, stands de jeux, ateliers de bricolage, animations de danse et bien d’autres amusements sont au programme. Une PAF de 4€ par enfant sera demandée à l’entrée du Salon communal, le 28 octobre, il sera possible de payer par carte bancaire.