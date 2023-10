Aiseau-Presles: les dates des prochaines battues sont connues

La saison de la chasse bat son plein et chaque commune rurale est concernée, tant du point de vue des pratiquants que du grand public. Sur le territoire d’Aiseau-Presles, l’autorité communale le rappelle: "Pendant les périodes des battues, toute circulation de quelque nature qu’elle soit est interdite dans les bois et chemins forestiers" . Cette interdiction concerne les bois communaux de l’Estache, de Vantelle et des Eulies. Les prochaines dates auxquelles ces interdictions seront de mise sont le 9 novembre et le 8 décembre.