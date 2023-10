Aiseau-Presles: le marathon de la propreté se déroulera du 16 au 20 octobre

Quand il s’agit de propreté publique, la Commune d’Aiseau-Presles ne s’en lave pas les mains. Et elle a décidé de rejoindre activement le processus du "marathon de la propreté", mis sur pied par la Région wallonne et BeWaPP, et appelé à devenir le rendez-vous automnal qui fait écho au grand nettoyage de printemps. La philosophie de l’événement coule de source: "Sensibiliser la population au respect de la propreté publique et à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’environnement local". Une batterie d’activités est programmée, la Commune espère mobiliser le plus grand nombre d’Aiseau-Presloises et d’Aiseau-Preslois, grâce aussi à l’implication de nombreux partenaires, dont la zone de Police, la société de logements Sambre et Biesme, l’AMO Visa Jeunes et le Plan de cohésion sociale.