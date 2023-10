Aiseau-Presles: le Salon de la Santé et du Sport revient à Sambrexpo, ces 14 et 15 octobre

Les halls de Sambrexpo vont vibrer ces 14 et 15 octobre, avec le retour d’un événement qui rassemble toujours la grande foule sur le site de Roselies, au 150 rue Président John Fitzgerald Kennedy. Pour la onzième édition, la Commune d’Aiseau-Presles, le CPAS local, le Plan de cohésion sociale, la zone de Police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et l’Observatoire de la Santé du Hainaut s’unissent pour proposer le grand Salon de la Santé et du Sport.