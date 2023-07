Ferme des Castors à Aiseau: il reste des places pour le mois d'aout

Les enfants ont galopé dans de vastes étendues et plus particulièrement dans les aires de jeux de Castorland, un espace de vacances et de jeux de plus de trois hectares, comprenant de multiples attractions, toboggans, châteaux, bateaux, carrousels, balançoires, ainsi que le manège et la ferme pédagogique. Les nombreux animateurs, volontaires et bénévoles de la Team Castor, ont articulé, au jour le jour, des activités autour du fil rouge de l’été, Fiesta del mundo.

Pour ces sept semaines de vacances, grâce au fil rouge, les enfants découvriront une fête et le pays qui lui correspond: fête des fleurs pour les Pays-Bas, Noël (eh oui, en plein été !), fête de l’eau pour la Thaïlande, fête africaine, carnaval de Rio, fête des couleurs pour l’Inde et festival Tomorrowland pour la Belgique. Cette semaine, c’était la fête des fleurs aux Pays-Bas. Cela n’a pas manqué d’inspirer les jeunes jardiniers qui ont associé "jardin, fleurs, légumes, Pays-Bas, peintres, Vincent Van Gogh" pour une expérience extraordinaire: de la peinture végétale.

Plusieurs équipes pour la réussite des vacances

Les activités destinées aux petits doivent allier socialisation, partage, entraide, solidarité, prise de responsabilité, tout en laissant de larges actions pour l’environnement, la nature et le grand air. Les plus âgés s’épanouissent quant à eux avec les activités liées à l’audace, l’aventure, la témérité grâce au VTT, aux randonnées, à l’escalade, à l’équitation: un bain de frissons assuré. Enfin, il faut savoir qu’autour des animations, il y a toute une équipe de nettoyage qui s’affaire, toute la journée, pour rendre les installations, les locaux, les sanitaires propres, tandis qu’une autre équipe s’active pour la sécurité du site et la remise en état.

Les secrétaires jonglent avec les inscriptions, les attestations de toutes natures et restent disponibles pour les questions que les parents se posent pour la bonne organisation des vacances de leurs enfants. Une attention particulière est aussi accordée aux costumes: c’est une caverne d’Ali Baba dans laquelle se trouvent les déguisements de tous genres.

En août, il est encore temps de retrouver la Ferme des Castors.

Infos et inscriptions: www.castor.be, 071 76 03 22,info@castor.be