Aiseau-Presles: plusieurs projets annoncés pour le potager du Panama

C’est un joli projet qui pousse, tige par tige, feuille par feuille, sur le site de l’administration communale, à Roselies: enraciné par le PCS, le plan de cohésion sociale, d’Aiseau-Presles, le potager du Panama poursuit tous les objectifs d’un jardin partagé, avec la transmission des savoir-faire, au-delà du plaisir premier d’avoir accès à un espace vert aménagé. C’est notamment dans le contexte des stages "Cook’Aiseau" que les enfants d’Aiseau, Presles, Pont-de-Loup, Roselies et au-delà s’engagent dans les semis, les cultures et l’entretien général du potager ; avec ce petit quelque chose en plus: ils ont pu apprendre à préparer et cuisiner de délicieuses recettes à base des fruits, légumes et herbes récoltés dans le potager, selon les saisons. L’alimentation durable et responsable, on le sait, est un levier important du respect de la biodiversité et d’une exploitation raisonnée de l’environnement.