Aiseau-Presles: appel aux exposants pour le prochain Salon Santé sport

C’est un rendez-vous récurrent qui ne manque jamais de rassembler un large public: le Salon Santé et sport d’Aiseau-Presles va vivre sa onzième édition les 14 et 15 octobre prochains. Si l’événement connaît un succès jamais démenti, c’est aussi parce que de nombreux spécialistes et acteurs du secteur de la santé et du bien-être y participent. C’est à eux que la Commune s’adresse aujourd’hui: les inscriptions pour devenir exposant lors de cette prochaine édition se clôturent ce 25 août. Tous les documents sont disponibles via le site www.aiseau-presles.be.