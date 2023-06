Aiseau-Presles, les idées de stages pour les enfants ne manqueront pas, cet été

Sur Aiseau-Presles, le choix causerait quasiment de l’embarras tant les propositions de stages pour les plus jeunes sont nombreuses et variées. C’est évident, il y a d’abord la structure de la Ferme des Castors qui, à Aiseau, organise constamment de nombreuses activités, dès 2 ans et demi et jusqu’à 18 ans. La saison estivale des Castors se déroulera du 10 juillet au 25 août et drainera à nouveau des enfants de tout Charleroi Métropole mais aussi de la province de Namur, voire du Brabant wallon. Toutes les infos sur le site officiel www.castor.be.

Au-delà, la Commune et le CPAS local vont occuper les halls Sambrexpo, à Roselies, pour toute une série de stages sportifs, les semaines du 10 au 14 juillet, du 17 au 21 juillet, du 14 au 18 août et du 21 au 25 août. Les 3 à 6 ans pourront s’essayer à la psychomotricité, à l’apprentissage du vélo, à la découverte de la nature ; les 6 à 14 ans, eux, auront accès au football, au VTT, à la natation, à la danse et à un stage multisports. Accueil de 7 h 30 à 17 h 30, les stages se déroulent de 9h à 16 h. La PAF est de 50€ la semaine, inscriptions au 0479/670 780.

Le Centre culturel de Presles y va aussi de ses propositions, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans: stage "mini styliste", du 17 au 20 juillet et du 14 au 18 août (sauf le 15 août) ; stage de breakdance, du 24 au 28 juillet et stages de danses, du 21 au 25 août. Les tarifs dépendent ici du stage choisi, les informations sont disponibles au 0474/07 04 22 pour "mini styliste", au 0491/52 27 58 pour le breakdance et au 0499/33 88 01 pour la danse.