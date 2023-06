Aiseau-Presles: le PCS organise deux belles excursions pour les jeunes, le 17 et le 19 juillet

Alors que le processus lié à la mémoire des mineurs du charbonnage du Panama se met en place ce week-end et que six rendez-vous festifs viennent d’être annoncés dans les cités d’Aiseau-Presles plus tard cet été, le PCS (Plan de cohésion sociale) poursuit ses actions en faveur des citoyennes et citoyens avec un focus sur les plus jeunes. à la mi-juillet, le PCS organisera, en partenariat avec l’AMO Visa Jeune, deux excursions d’un jour, qui ne manqueront pas de créer du lien social et de la convivialité entre les adolescents de l’entité.