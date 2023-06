Aiseau-Presles: une fersque et une expo consacrées au charbonnage du Panama seront inaugurées ce 17 juin

C’est à la fin de ce mois de février 2023 que le PCS avait reçu confirmation que son projet avait été retenu dans le cadre de l’appel "Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité" de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Commune a reçu, dans ce cadre, un coup de pouce à hauteur de quasiment 10 000 €. L’équipe du PCS le rappelle: "Dans le cadre de ce projet novateur, des jeunes d’Aiseau-Presles se sont engagés à collecter des photographies, des supports et des objets historiques relatifs au métier de mineur et, plus précisément, au charbonnage du Panama". Ce volet du processus donne lieu à une trace pérenne: une fresque participative qui prendra place à la rue de la Mastoque et sera officiellement inaugurée, ce samedi 17 juin. Le même jour, à la suite de cette inauguration, l’exposition sera donc ouverte au sein des halls SambrExpo. Le PCS insiste: "L’objectif principal de ce projet est de rendre hommage aux mineurs issus de différentes cultures et de lutter contre le racisme. Par le biais de cette exposition, nous souhaitons également dynamiser la vie culturelle de notre commune et mettre en valeur son riche patrimoine historique".

Les citoyens qui voudraient prendre part à l’inauguration de la fresque peuvent s’inscrire auprès du PCA, au 071/26 06 83.