Aiseau-Presles: le Conseil communal des enfants redécorent les cours de récré

C’est un processus qui joint l’utile à l’agréable, qui est en train de rythmer la fin de cette année scolaire, sur le territoire d’Aiseau-Presles. Dans le cadre des actions et missions du Conseil communal des enfants, les petites conseillères et conseillers qui en sont membres viennent de redécorer la cour de récréation de l’école communale de Roselies, en peignant plusieurs zones de jeux colorées, délimitant notamment une nouvelle marelle. D’ici la fin de l’année, les quatre autres implantations d’écoles communales seront également redécorées. Après être intervenus sur la cour de récré de Roselies, les membres du Conseil communal des enfants sont allés visiter le museum des sciences naturelles, à Bruxelles. Du côté de la Commune, on commente: "Nous sommes convaincus que cette expérience éducative les aidera à poursuivre leur développement personnel et leur engagement dans la vie de notre communauté" .