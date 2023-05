Aiseau-Presles: le councours de façades fleuries est de retour

L’inscription au concours est ouverte dès aujourd’hui, et se poursuit jusqu’au 27 mai inclus. Le formulaire d’inscription officiel est disponible en ligne, via le site de la commune, www.aiseau-presles.be. Comme les années précédentes, trois catégories sont définies: les maisons avec un espace visible depuis la rue, les maisons sans jardin ni cour n’ayant comme possibilité que le fleurissement de la façade et, enfin, les maisons sans jardin ni cour mais avec un espace ouvert de taille restreinte.