Aiseau-Presles: le site de La Papinière attend le public ce samedi 29 avril après-midi

Tout le défi, au-delà des évidentes normes énergétiques et de ventilation à respecter, a été de mélanger avec goût, mais surtout avec sens, les aspects les plus modernes du bâtiment avec ses éléments plus anciens. Il faut le rappeler: la Papinière était déjà en activité il y a plus de 300 ans. De moulin à papier, le site a également été, au fil des siècles, une cartonnerie, une scierie à bois ou, encore, un abattoir puis un garage et, enfin, un atelier de pièces mécaniques et d’engrenages. Face à cette longue existence du site dans le paysage, et l’imaginaire aiseau-preslois, il semblait difficile de le rebaptiser, même si la Papinière est un mot sans sens, une simple francisation du wallon "al papenereyîe", qui signifie bel et bien "fabrique à papier".

C’est au total 1 084 878,32€ qui aura été insufflé dans ce grand projet, dont les efforts de réhabilitation ne se sont pas uniquement concentrés sur le bâtiment: tous les alentours du site ont, eux aussi, connu un coup de jeune, qui assurera une vie à l’ensemble en-dehors des moments d’exploitation. Touché par les lourdes inondations de juillet 2021, l’espace extérieur jouit ainsi désormais d’une passerelle piétonne rénovée, qui enjambe la Biesme.

Le tout est inauguré, pour sa partie protocolaire, ce vendredi 28 avril en fin de journée. Le volet festif se déploiera, lui, ce samedi 29 avril: les citoyennes et citoyens seront attendus dès 16 heures. Bar, petite restauration et jeux pour enfants occuperont petits et grands jusqu’au premier spectacle, celui de Miss Guinguette ! à 18 h 30. Ce jukebox humain, à haute teneur en accordéon, sera suivi par un concert aux accents manouche mais pas que, assuré par Marino et Mika. Pour être certain d’avoir une place, il est conseillé d’annoncer sa venue au 071/40 03 17 ou via ccaiseaupresles@hotmail.com. Attention, si la Papinière se situe à la rue Monseigneur Cerfaux, l’accès à la fête inaugurale se fera via le parking de la rue des Taillandiers.