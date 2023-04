Roselies: Guy Harpigny célébrera les 150 ans de l'église Saint-Joseph, le samedi 3 juin

Surtout, l’église a accompagné le développement de la commune, dès le début et même un peu avant: Saint-Joseph se trouvait d’abord sur terres presloises et c’est en 1878, par la loi du 16 avril, que Roselies est érigée en commune autonome, en réponse à la pression démographique constatée, à la suite du fort développement industriel de la région, à travers les métallurgies en bord de Sambre et, surtout, le charbonnage du Panama. L’église, dans ses premières années, vivra son lot d’événements marquants: au début de la première Guerre mondiale, l’envahisseur allemand fera fusiller, sur le site, une dizaine d’otages dont l’abbé Polard, curé de la paroisse.

Peu à peu, et forcément de manière plus drastique dès la fin des années 1970 et les premières grandes fermetures d’usine et de charbonnages, la paroisse a vu son nombre d’ouailles décliner. C’est en 2004 que la nouvelle vie de l’église est établie, en intégrant la nouvelle Unité Pastorale de Châtelet. Tous ces éléments, et bien d’autres, tels que l’histoire, aussi, de l’ancienne école Saint-Joseph voisine de l’église, seront évoqués dans une grande exposition, qui sera visible, en l’église, les 26, 27 et 28 mai, de 14h à 17h ainsi que les 2, 3 et 4 juin, de 14h à 17 h. Le grand moment de ces célébrations aura lieu ce samedi 3 juin, dès 18 heures: l’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, sera présent pour présider à une cérémonie eucharistique qui marquera les 150 ans de l’église Saint-Joseph.