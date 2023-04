Aiseau-Presles: les Pixel Days de retour à Sambrexpo, les 22 et 23 avril

Les amateurs du genre trépignent déjà d’impatience, le grand public se prépare lui aussi au retour d’un rendez-vous qui plaît toujours aux grands comme aux petits: les Pixel Days reviennent, dans les halls de Sambrexpo, ces 22 et 23 avril. L’événement se targue, purement et simplement, d’être la plus grande bourse de Belgique uniquement consacrée aux jeux vidéo. Avec cette optique intergénérationnelle de tout à la fois faire la part belle aux grandes nouveautés du secteur, sans jamais oublier le rétro-gaming, les jeux plus anciens, des années 1970 à 2000.