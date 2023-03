BeWaPP à Aiseau-Presles, petit bilan avant l'édition de ce 25 mars

C’est un rendez-vous qui vivra déjà sa neuvième édition, dans toutes les communes wallonnes mobilisées et, donc, a fortiori, à Aiseau-Presles, où un dernier appel est lancé aux citoyens motivés. Le service communal AME (Animation, médiation, éducation), le Conseil communal des Enfants et le comité de la Cité Solaire seront une nouvelle fois à la manœuvre: toutes les personnes prêtes à participer à ce grand coup de propre printanier, sont invitées à se manifester au plus vite, au 071 26 06 83 ou 071 26 06 85. Le grand nettoyage se déroulera, lui, ce samedi 25 mars, de 10h à midi.