La bibliothèque Henri Matelart va étoffer son Conseil de développement de la Lecture, qui envisage, au minimum d’organiser deux soirées par an. Pour ce faire, la bibliothèque en appelle à tous ses usagers motivés, afin de s’inscrire pour prendre part à ce Conseil de développement de la Lecture. Trois critères sont pris en compte: être majeur, être résident de Bouffioulx, Châtelet ou Châtelineau et être à jour en matière d’inscription à la bibliothèque communale. La clôture des inscriptions est établie pour ce 31 mars. Plus d’infos par téléphone au 071/24 49 49.

Grande action propreté, en ville, ce 8 mars

En parallèle aux grandes opérations de nettoyage chapeautées par BeWaPP, qui auront lieu plus tard en ce mois de mars, la Ville de Châtelet met sur pied son propre grand coup de propre printanier, avec la participation expresse de ses citoyens motivés. Incivilités, détritus, déjections canines, mégots, véhicules abandonnés, la mission se penchera sur toutes les situations. Départ de la place de l’Hôtel de Ville, ce 8 mars, dès 8 h 45.

AISEAU-PRESLES

L’appel aux jeunes est lancé pour l’été solidaire

Le rendez-vous mobilise les jeunes de l’entité, depuis des décennies. Tout à la fois service rendu à la collectivité et premier pas dans un travail rémunéré, l’opération "Été solidaire, je suis partenaire" revient, sur le territoire aiseau-preslois, en cette année 2023. La période d’activité sera de dix jours, du 24 juillet au 4 août. Le PCS, plan de cohésion sociale, est toujours à la manœuvre. Il vient d’ouvrir sa période de recrutement, pour les jeunes âgés de 15 à 21 ans et domiciliés sur Aiseau, Presles, Roselies et Pont-de-Loup. Les dossiers de candidatures doivent être rentrés avant le 14 avril 2023. Toutes les infos à l’adresse pcs@aiseau-presles.be.