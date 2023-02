Aiseau-Presles: un espace en mémoire à l'immigration par le charbonnage va être créé

Tout le monde le sait, le Pays de Charleroi a été marqué, et modelé, par l’activité minière. Ce que l’on oublie plus vite, c’est qu’à Aiseau-Presles, il y a plus de soixante ans que les charbonnages ont cessé toute activité. Fatih Birinci est animateur au sein du PCS, le plan de cohésion sociale aiseau-preslois. Il explique: "Ça fait déjà un petit temps que j’ai l’idée de mettre cette partie de l’histoire de la commune en valeur. Un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles autour de la troisième génération issue de l’immigration nous a permis de nous lancer". Le projet a été retenu ; le PCS a obtenu un subside de quasiment 10 000 €. Il s’agira donc d’aménager un lieu qui accueillera, au minimum, une fresque évoquant l’activité houillère et l’immigration, puis une exposition permanente, à base de photos, d’objets, d’archives familiales et personnelles. Une plaque commémorative viendra également marquer l’endroit.