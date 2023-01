Aiseau-Presles sera « fibrée » fin 2024

Cette localisation sera approuvée d’ici peu par le collège communal, mais déjà la demande suivante a été introduite: la "street survey". Autrement dit, l’étude de terrain qui doit permettre de quantifier le nombre d’habitations concernées par l’équipement et d’examiner la façon de les relier au réseau: en façade, en aérien ou dans le sol. Une opération qui ne devrait pas manquer de susciter des interrogations parmi la population, ce qui a incité le prestataire à mener une opération de communication en lien avec la commune, police comprise, pour prévenir et informer les habitants…

"Des agents techniques parcourront les rues pour observer et prendre en photo de l’extérieur les habitations, de l’ordre de 5 000", explique M. Tetriello. L’objectif étant de définir le type de câblage le plus adéquat en fonction des situations de chaque point de raccordement. "Les agents seront bien identifiables, avec un badge Unifiber, une veste fluo et détiendront un ordre de mission", précise-t-on à l’administration communale. De quoi rassurer, donc. Cette phase devrait démarrer à la mi-février et, en dépit de l’ampleur de la tâche, ne durer qu’une quinzaine de jours.

L’analyse des données débouchera sur d’autres études et la manière de travailler avec la commune. "Le premier coup de pelle devrait avoir lieu pour la fin 2023, estime M. Tetriello. Le réseau étant ouvert à partir de 80% du déploiement, les premiers raccordements seront possibles un an plus tard, pour la fin 2024." Patience, donc. Mais l’attente en vaudra la peine puisque la fibre optique, disent ses promoteurs, n’a pas de limite de bande passante, n’accuse pas de perte de signal et est peu énergivore.

On notera que ces opérations ne concernent pas Presles qui a été intégrée pour des raisons techniques à l’entité de Châtelet. Farciennes et Fleurus bénéficieront elles aussi de l’équipement en fibre optique en même temps que le reste de l’entité d’Aiseau-Presles.